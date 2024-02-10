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Video: DL Sean Sevillano Jr.'s first Notre Dame press conference

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame football freshman defensive lineman Sean Sevillano Jr. talks transition to college, bond with defensive line coach Al Washington, early experience with strength and conditioning program, embracing the student-athlete title at Notre Dame and more.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Cam Williams during media availability on Feb. 2.

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