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Video: Devan Houstan learning how to go to bed earlier at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Freshman defensive tackle Devan Houstan speaks to reporters about adjusting to his Notre Dame schedule, the advice he received from his older brother, former Michigan basketball player Caleb Houstan, getting to work with defensive line coach Al Washington, why he chose ND and more.

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