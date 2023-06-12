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Video: Clips of ND signees Markus Burton and Logan Imes at All-Star Game

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch Notre Dame 2023 signees Markus Burton and Logan Imes compete in the Indiana vs. Kentucky Boys All-Star Game on June 10, 2023. Also, hear from Burton and Imes on their relationship, head coach Micah Shrewsberry, 2023 signees Braeden Shrewsberry and Carey Booth and their excitement to join the Irish.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles Inside ND Sports

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