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Video: Clips of 2025 DE target Christopher Burgess Jr. at Irish Invasion

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch three-star defensive end Christopher Burgess Jr., a 2025 target, compete at Notre Dame's Irish Invasion Camp on June 4, 2023. Burgess visited Notre Dame for the Blue-Gold Game in April and reports 26 total offers including Notre Dame, Alabama, Auburn, Georgia, Florida, Illinois, Miami (Fla.), Oregon, Tennessee, Texas A&M and USC.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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