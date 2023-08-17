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Video: Benjamin Morrison plans to bring same intensity to sophomore season

Tyler James • InsideNDSports
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@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame sophomore cornerback Benjamin Morrison discusses how he's following up his Freshman All-America season with the same intensity, what he wants to improve on, the challenge of facing quarterback Sam Hartman in practice, being in Al Golden's defense for a second year and if the coaching staff trusts him more this season.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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