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Video: Al Golden explains how he's improved in second year at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame defensive coordinator Al Golden discusses defensive end Jordan Botelho carrying momentum from last season, how the defensive line is embracing the opportunity to replace last year's production, how Golden has evolved since last spring, the impact of having experienced linebackers and how cornerback Benjamin Morrison is taking the next step.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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