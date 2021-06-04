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Update On Notre Dame's Pursuit Of Top-10 Recruit

Marcus Freeman is working hard on the recruiting trail.
Marcus Freeman is working hard on the recruiting trail. (Joseph Maiorana-USA TODAY Sports)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has an update on Notre Dame's pursuit of a top-10 recruit in the 2023 class.

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