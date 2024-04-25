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Trail Tracks: Notre Dame football coaches hit road for contact period, 4/25
Tyler James
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InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
Notre Dame football's coaching staff is hitting the road.Following the completion of spring football on campus, the Irish staff can now embrace the spring contact period on the NCAA's FBS recruitin...
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