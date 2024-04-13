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Scrimmage Takeaways: What we learned Saturday in Notre Dame Stadium
Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from Notre Dame football's jersey scrimmage Saturday in Notre Dame Stadium. The defense beat the offense 50-32.
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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: CJ Carr
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