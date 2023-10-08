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Postgame Takeaways: Notre Dame's loss to Louisville magnifies flaws

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 10 Notre Dame's 33-20 loss to No. 25 Louisville in Saturday's game at L&N Stadium in Kentucky.

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Thumbnail photo credit: Jeff Faughender/Courier Journal and USA Today Network Pictured: Mitchell Evans (88)

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