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Postgame Takeaways: Notre Dame football win at Stanford resembles season

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 18 Notre Dame's 56-23 win at Stanford.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Jed Jacobsohn
Pictured: Audric Estimé

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