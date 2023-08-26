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Postgame takeaways: Notre Dame football dominates Navy

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from Notre Dame's 42-3 win over Navy in its season opener in Dublin, Ireland.

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Thumbnail photo credit: Matt Cashore-USA Today Sports
Pictured: Deion Colzie (left) and Sam Hartman

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