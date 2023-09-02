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Postgame takeaways: Notre Dame football cruises past Tennessee State

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss their biggest takeaways from Notre Dame's 56-3 victory over Tennessee State in Saturday's home opener in Notre Dame Stadium.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Sam Hartman diving for a touchdown

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