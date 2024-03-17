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Notre Dame lands WR Jerome Bettis Jr.
John Garcia Jr.
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John Garcia Jr. breaks down wide receiver Jerome Bettis Jr. and his commitment to the Fighting Irish.
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