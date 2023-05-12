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Notre Dame lands dynamic 2024 ATH Teddy Rezac

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with dynamic 2024 athlete Teddy Rezac to break down his commitment to the Notre Dame. Rezac discusses how it feels to be the newest Irish commit, his unique recruitment and why he ultimately chose Notre Dame in the end, message to the fans and more.

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