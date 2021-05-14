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BlueAndGold - Notre Dame Friday Recruiting Nuggets
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Notre Dame Friday Recruiting Nuggets

Notre Dame Fighting Irish football recruiting target Andrew Greene Jr.
Notre Dame is targeting four-star wide receiver Andre Greene Jr. from Virginia. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the latest news and notes in the world of Notre Dame football recruiting.

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LINK: Friday Morning Underclassmen Recruiting Notes

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