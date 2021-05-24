BlueAndGold - Notre Dame Commit Locks In Official Visit
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football
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Notre Dame Commit Locks In Official Visit
Mike Singer
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BlueAndGold
Recruiting Insider
BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has an update on a key Notre Dame commit in the 2022 class.
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