 BlueAndGold - Notre Dame Commit Locks In Official Visit
News More News
{{ timeAgo('2021-05-24 11:33:54 -0500') }} football Edit

Notre Dame Commit Locks In Official Visit

A key Irish commit will be in South Bend next month.
A key Irish commit will be in South Bend next month. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
Related
Related
{{ link.display_text }} |

BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has an update on a key Notre Dame commit in the 2022 class.

Click here to read.

CLICK HERE TO JOIN THE DISCUSSION ON THE LOU SOMOGYI BOARD!

----

• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.

Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.

• Follow us on Twitter: @BGINews, @BGI_LouSomogyi, @Rivals_Singer, @PatrickEngel_ and @ToddBurlage.

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}