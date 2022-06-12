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No. 1 safety Caleb Downs recaps Notre Dame official visit

2023 safety Caleb Downs.
2023 safety Caleb Downs.
Jed May • Rivals.com
National Recruiting Analyst

Two down, two to go.

Caleb Downs's busy June continued this weekend with an official visit to Notre Dame. The No. 1 safety in the 2023 class caught up with Rivals to discuss Marcus Freeman and his trip up to South Bend.

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