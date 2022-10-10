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Monday Night Live: What's Notre Dame's ceiling after a win over BYU?

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James recapped Notre Dame's 28-20 win over No. 16 BYU and what it means for the Irish moving forward.

Monday Night Live from Inside ND Sports will stream on YouTube every Monday evening following a Notre Dame game this season.

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Thumbnail photo credit: Lucas Peltier-USA TODAY Sports

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