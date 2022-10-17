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Monday Night Live: Recapping Notre Dame's embarrassing loss to Stanford

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Join Eric Hansen and Tyler James at 7:15 p.m. EDT Monday as they recap Notre Dame's 16-14 loss to Stanford and what it means for the Irish moving forward.

Monday Night Live from Inside ND Sports will stream on YouTube every Monday evening following a Notre Dame game this season.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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