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Monday Night Live: Notre Dame forges ahead in the transfer portal

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James on YouTube on Monday at 7 p.m. EST as they review Notre Dame's recent transfer portal additions, discuss what Wake Forest QB Sam Hartman means for the Irish and identify what other needs the Irish should address.

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Thumbnail photo credit: Jim Dedmon-USA Today Sports

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