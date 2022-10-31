News More News
{{ timeAgo('2022-10-31 14:00:00 -0500') }} football Edit

Monday Night Live: Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EDT

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Join Eric Hansen and Tyler James on Monday at 7 p.m. EDT for Monday Night Live on YouTube as they review Notre Dame's 41-24 victory at Syracuse. They will discuss the Irish performance, what it means for Saturday's matchup against No. 5 Clemson (8-0) and more.

Monday Night Live from Inside ND Sports will stream on YouTube every Monday evening following a Notre Dame game this season.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: AP Photo/Adrian Kraus

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}