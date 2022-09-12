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Monday Night Live: How will Notre Dame respond to shocking Marshall loss?

Inside ND Sports
Staff

Tyler James and Eric Hansen recapped Notre Dame's 26-21 loss to Marshall with five headlines from head coach Marcus Freeman's Monday press conference, bottom line statistics, a focus on offensive line play, questions answered and questions lingering from the Irish defeat. Then they took questions from viewers and looked ahead at California.

Monday Night Live from Inside ND Sports will stream on YouTube every Monday evening following a Notre Dame game this season.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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