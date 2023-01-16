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Monday Night Live: How much has Notre Dame improved its roster?

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James on YouTube at 7 p.m. EST as they discuss Notre Dame's newest transfer addition from Ohio State defensive end Javontae Jean-Baptiste and evaluate how the Irish have fared in the transfer portal on Monday Night Live.

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Thumbnail photo credit: AP Photos/Jay LaPrete, Ben McKeown, Keith Srakocic, Brody Schmidt


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