 Lucky Charms: Xayvion Bradshaw, Notre Dame Fighting Irish Football Recruiting Tidbits
News More News
{{ timeAgo('2021-08-19 19:09:40 -0500') }} football Edit

Lucky Charms: Xayvion Bradshaw, Notre Dame Recruiting Tidbits

An update on the travel plans for the playmaker from Virginia.
An update on the travel plans for the playmaker from Virginia. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
Related
Related
{{ link.display_text }} |

BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the latest on Bluefield (Va.) Graham class of 2022 wide receiver Xayvion Bradshaw and more in tonight's Lucky Charms.

Click here to read.

Watch our videos and subscribe to our YouTube channel!

----

• Talk about it inside The Lou Somogyi Board.

• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.

Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.

• Follow us on Twitter: @BGINews, @Rivals_Singer, @PatrickEngel_, @tbhorka and @ToddBurlage.

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}