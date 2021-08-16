 Lucky Charms: What I'm HearIng On Rivals250 OL Billy Schrauth And The Notre Dame Fighting Irish
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Lucky Charms: What I'm HearIng On Rivals250 OL Billy Schrauth

The Fighting Irish are battling Wisconsin for the coveted interior offensive lineman.
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Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares what he's hearing on key Notre Dame offensive line target Billy Schrauth and more in tonight's Lucky Charms.

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