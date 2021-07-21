 Lucky Charms: What I'm Hearing On Notre Dame & Rivals100 Safety Xavier Nwankpa
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Lucky Charms: What I'm Hearing On Rivals100 Safety Xavier Nwankpa

Xavier Nwankpa is arguably Notre Dame's top overall recruit left on the 2022 board.
Xavier Nwankpa is arguably Notre Dame's top overall recruit left on the 2022 board. (Nick Lucero/Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the latest on Pleasant Hill (Iowa) Southeast Polk safety Xavier Nwankpa and more in tonight's Lucky Charms.

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