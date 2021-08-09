Lucky Charms: What I'm Hearing On Rivals100 LB Drayk Bowen

Lucky Charms: What I'm Hearing On Notre Dame Football And Rivals100 LB Drayk Bowen
PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
{{ timeAgo('2021-08-09 19:00:46 -0500') }}
football
Edit
Lucky Charms: What I'm Hearing On Rivals100 LB Drayk Bowen
Mike Singer
•
BlueAndGold
Recruiting Insider
BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has the details on Notre Dame's multi-sport recruitment of Merrillville (Ind.) Andrean's Drayk Bowen in tonight's Lucky Charms.
Click Here to read.
----
• Talk about it inside The Lou Somogyi Board.
• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.
• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.
• Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.
• Follow us on Twitter: @BGINews, @Rivals_Singer, @PatrickEngel_, @tbhorka and @ToddBurlage.
• Like us on Facebook.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vdHJlZGFtZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvbHVja3ktY2hhcm1zLXdoYXQtaS1tLWhlYXJpbmctb24tcml2
YWxzMTAwLWxiLWRyYXlrLWJvd2VuP3lwdHI9eWFob28/c3JjPXJzcyIKICB9
KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0
ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRz
QnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAv
LyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3
ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJo
dHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVu
dE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4K
Cjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRy
ZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYl
MkZub3RyZWRhbWUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZsdWNreS1jaGFybXMt
d2hhdC1pLW0taGVhcmluZy1vbi1yaXZhbHMxMDAtbGItZHJheWstYm93ZW4l
M0Z5cHRyJTNEeWFob28lM0ZzcmMlM0Ryc3MmYzU9MjAyMjczMzEyOCZjdj0y
LjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNv
bVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=