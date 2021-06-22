 BlueAndGold - Lucky Charms: Tuesday Night Nicholas Singleton Update
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Lucky Charms: Tuesday Night Nicholas Singleton Update

Nicholas Singleton is a key target for the Fighting Irish football staff.
Nicholas Singleton is a key target for the Fighting Irish football staff. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has an update on Shillington (Pa.) Governor Mifflin Senior class of 2022 running back Nicholas Singleton and more in tonight's Lucky Charms.

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