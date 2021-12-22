 Lucky Charms: Top linebacker target sets Notre Dame football visit
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Lucky Charms: Top linebacker target sets Notre Dame visit

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has the details on a four-star class of 2023 linebacker visiting Notre Dame next month and more.

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