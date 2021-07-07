 BlueAndGold - Lucky Charms: Tidbits On CJ Williams, 2022 RB Recruiting & More
News More News
{{ timeAgo('2021-07-07 21:43:21 -0500') }} football Edit

Lucky Charms: Tidbits On CJ Williams, 2022 RB Recruiting & More

What's next for Lance Taylor and Co. at running back in the 2022 class?
What's next for Lance Taylor and Co. at running back in the 2022 class? (Blueandgold.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
Related
Related
{{ link.display_text }} |

BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has a few notable tidbits in the 2022 class and more in tonight's Lucky Charms.

Click Here to read.

----

• Talk about it inside The Lou Somogyi Board.

• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.

Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.

• Follow us on Twitter: @BGINews, @Rivals_Singer, @PatrickEngel_, @tbhorka and @ToddBurlage.

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}