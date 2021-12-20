 Lucky Charms: Notre Dame football recruiting & coaching notes
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Lucky Charms: Notre Dame recruiting & coaching notes

The Fighting Irish have interest in an Oregon wide receiver commitment.
The Fighting Irish have interest in an Oregon wide receiver commitment. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares what he's hearing about wide receiver recruiting moving forward for the Fighting Irish and more.

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