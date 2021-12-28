 Lucky Charms: Notre Dame Fighting Irish football class of 2023 football recruiting tidbits
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Lucky Charms: Notre Dame class of 2023 recruiting notes

Notre Dame is in pursuit of four-star quarterback Christopher Vizzina.
Notre Dame is in pursuit of four-star quarterback Christopher Vizzina. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the latest on three class of 2023 four-star prospects, who are key targets for Notre Dame.

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