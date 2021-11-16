 Lucky Charms: Justyn Rhett, Carson Tabaracci, Fighting Irish LB recruiting update
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Lucky Charms: Justyn Rhett, Carson Tabaracci, Irish LB recruiting update

Four-star cornerback Justyn Rhett
Notre Dame is a top-five school for elite class of 2023 cornerback Justyn Rhett.
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has details on four-star class of 2023 cornerback Justyn Rhett, intriguing class of 2022 athlete Carson Tabaracci and more in tonight's Lucky Charms.

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