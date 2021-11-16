Lucky Charms: Justyn Rhett, Carson Tabaracci, Fighting Irish LB recruiting update
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football
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Lucky Charms: Justyn Rhett, Carson Tabaracci, Irish LB recruiting update
Mike Singer
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BlueAndGold
Recruiting Insider
BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has details on four-star class of 2023 cornerback Justyn Rhett, intriguing class of 2022 athlete Carson Tabaracci and more in tonight's Lucky Charms.
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