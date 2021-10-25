 Lucky Charms: Five-star recruit sets Notre Dame Fighting Irish football visit; USC-ND reaction
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Lucky Charms: Five-star recruit sets Notre Dame visit; USC-ND reaction

Marcus Freeman is working hard on the recruiting trail.
Marcus Freeman is working hard on the recruiting trail. (Chad Weaver)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has the scoop on a five-star prospect setting up a visit to Notre Dame, plus reaction from several recruits who visited for the Irish's victory over USC.

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