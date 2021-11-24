 Lucky Charms: Notre Dame Fighting Irish football recruiting notes
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Lucky Charms: Fighting Irish football recruiting notes

Notre Dame Fighting Irish football recruiting target and 2024 four-star wide receiver Debron Gatling
Four-star receiver Debron Gatling was at Notre Dame last weekend. (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has various recruiting tidbits on various underclassmen recruits in tonight’s edition of Lucky Charms.

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