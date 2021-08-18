 Lucky Charms: Arch Manning & 2022 Notre Dame Fighting Irish Football DL Recruiting Update
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Lucky Charms: Arch Manning & 2022 Notre Dame DL Recruiting Update

Can the Irish make a move for the nation's No. 1 recruit in the 2023 class?
Can the Irish make a move for the nation's No. 1 recruit in the 2023 class? (Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares notes on Louisiana five-star quarterback Arch Manning and more in tonight's Lucky Charms.

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