 BlueAndGold - Lucky Charms: 2023 Notre Dame Football Recruiting Notes
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Lucky Charms: 2023 Notre Dame Football Recruiting Notes

The Fighting Irish hope to reel in Terrance Love as part of its 2023 recruiting class.
The Fighting Irish hope to reel in Terrance Love as part of its 2023 recruiting class. (Mike Singer)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has an update on 2023 Rivals100 safety Terrance Love and others in tonight's Lucky Charms.

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