Advertisement
News More News
ago football Edit

Irish Invasion: Clips of Notre Dame WR commit Elijah Burress

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame wide receiver commit Elijah Burress, a three-star recruit in the 2025 class, competed at Sunday's Irish Invasion.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Tyler James, Inside ND Sports
Pictured: Elijah Burress, left, and wide receivers coach Mike Brown

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement