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Irish Invasion: Clips of Notre Dame WR commit Elijah Burress
Tyler James
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InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
Notre Dame wide receiver commit Elijah Burress, a three-star recruit in the 2025 class, competed at Sunday's Irish Invasion.
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Thumbnail photo credit: Tyler James, Inside ND Sports
Pictured: Elijah Burress, left, and wide receivers coach Mike Brown
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