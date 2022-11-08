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Irish Access: Sideline and locker room footage from Notre Dame's victory

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Fighting Irish Media shared Tuesday its highlight reel from Notre Dame's 35-14 win over then-No. 4 Clemson complete with new footage from the sideline and locker room.

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