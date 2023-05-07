News More News
{{ timeAgo('2023-05-07 16:06:17 -0500') }} basketball Edit

Video: Highlights of Markus Burton at Prep Ball Stars Midwest Challenge

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer

Notre Dame men's basketball 2023 signee Markus Burton competes at the Prep Ball Stars Midwest Challenge on May 6. He was awarded MVP of the championship game for scoring 20 points in Team Indiana's win against Team Michigan.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}