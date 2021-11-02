 BlueAndGold - Get to know Notre Dame TE commit Eli Raridon
News More News
{{ timeAgo('2021-11-02 12:59:25 -0500') }} football Edit

Get to know Notre Dame TE commit Eli Raridon

Woody Wommack
Rivals.com Video

Woody Wommack spends a few minutes with 2022 tight end Eli Raridon to get to know the Fighting Irish commit.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}