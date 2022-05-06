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Four-star WR Cam Williams reacts to Notre Dame offer, updates recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with 2024 four-star receiver Cam Williams to discuss recent offers from Notre Dame, Cincinnati and Duke. Williams also talks about his upcoming visits, how Wisconsin and Michigan were dream schools growing up, his plans to keep his recruitment wide open and much more.

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