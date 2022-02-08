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Video: Four-star ATH Preston Zinter previews commitment decision

Adam Friedman
National Recruiting Analyst

Notre Dame linebacker target Preston Zinter previews his upcoming commitment decision, which he will announce on Friday at 12 p.m. EST.

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