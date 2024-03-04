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Football Never Sleeps: What we can learn as ND starts spring practices

Inside ND Sports
Staff

Watch Eric Hansen and Tyler James discuss what they want to learn from the start of Notre Dame football's spring practices, which former ND players helped themselves at the NFL Scouting Combine and the latest recruiting news while answering questions on the latest edition of "Football Never Sleeps."

"Football Never Sleeps," a weekly live show on YouTube, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Jadarian Price

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