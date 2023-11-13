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Football Never Sleeps: What Notre Dame needs to show against Wake Forest

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, the message Notre Dame needs to send in Saturday's matchup with Wake Forest and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Sam Hartman

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