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Football Never Sleeps: What ND's ideal regular season finale looks like

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at a special time, 8 p.m. EST, for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame's loss to Clemson, examine what the Irish can prove the rest of the season and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Rylie Mills (99)

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