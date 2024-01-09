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Football Never Sleeps: What Michigan's national title means for Notre Dame

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss how Notre Dame's roster may change before the 2024 season and if a national championship for Michigan is a good sign or bad sign for the Irish while answering questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Joshua Burnham (40)

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