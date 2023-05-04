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Football Never Sleeps: What matters in May for Notre Dame football?

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss the importance of May for Notre Dame's football program, if the Irish can find answers in the transfer portal, Notre Dame's showing in the NFL Draft, the extended hot streak on the recruiting trail and answer questions from viewers.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Marcus Freeman


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