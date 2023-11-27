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Football Never Sleeps: Sorting through what's next for Notre Dame

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, what's next on his agenda heading into December, Notre Dame's potential bowl matchups and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Jed Jacobsohn
Pictured: Jordan Faison (left) celebrating with Eli Raridon

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